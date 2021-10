Svetska zdravstvena organizacija: Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija koronavirusa je daleko od kraja

Kurir pre 2 sata

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adenon Gebrejesus izjavio je da je pandemija kovida daleko od kraja.

"Pandemija će se završiti kada svet to odluči. U našim je rukama. Imamo sve neophodne alatke: zdravstvene i medicinske. Međutim, svet ih nije dobro iskoristio. Sa blizu 50.000 preminulih nedeljno, pandemija je daleko od kraja. A to su samo prijavljeni smrtni slučajevi", izjavio je Tedros na Svetskom zdravstvenom samitu u Berlinu koji se održava od 24. do 26. avgusta, objavljeno je na sajtu SZO. On je rekao da je SZO postavio cilj da do kraja ove godine vakciniše 40