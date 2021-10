Obradović: Meč pred našim navijačima obaveza više da nastavimo u dobrom ritmu

Sportski žurnal pre 3 sata

Košarkaši Partizana u sredu dočekuju ekipu Turk Telekoma, u meču drugog kola Grupe A Evrokupa

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da ekipa ima obavezu više da u prvom domaćem meču Evrokupa nastavi u istom ritmu, kao i do sada. "Prva utakmica ispred naših navijača u Evrokupu i obaveza više da nastavimo u istom ritmu kao što smo igrali do sad, što znači najborbenije i do zadnjeg atoma snage", rekao je Obradović, preneo je klupski sajt. Košarkaši Partizana u sredu dočekuju ekipu Turk Telekoma, u meču drugog kola Grupe A Evrokupa.