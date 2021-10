Uvode se nove mere: Situacija je sve gora; "Ovo je zadnji čas – idemo prema najgorem"

B92 pre 1 sat | index.hr

Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije vlada Slovenije odlučila je danas da uvede oštrije mere, koje će stupiti na snagu od ponedeljka.

Ne isključuju se ni nove ako se nastave aktuelni negativni trendovi. "Epidemiološka slika je loša, idemo prema najgorem stanju u epidemiji do sada", rekao je ministar zdravlja Janez Poklukar. Ne bude li se stanje promenilo i ako broj hospitalizovanih na intenzivnoj nezi zbog kovida 19 poraste na 160 do 180 (trenutno ih je 133), to bi značilo moguće zatvaranje delova društvenog života, dodao je. Poklukar upozorava da je, uz trend u kojem je 3.000 ili 4.000