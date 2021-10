"Ko stavi žutu traku, taj za mene više Ne postoji kao čovek": Dr Kon zabrinut nakon napada na njegovu kuću: Ono što bih rekao nije za televiziju

Blic pre 2 sata | M.M.J.

Nakon protesta antivaksera ispred kuće epidemiologa Predraga Kona on kaže da nije uplašen, da je zabrinut, ali da će nastaviti i dalje da se bori za Srbiju. - Nisam uplašen u nekom negativnom smislu, zabrinut svakako jesam, nije prijatno to doživljavati uz porodicu i, najblaže rečeno, to je potpuno neprihvatljivo - rekao je.

On kaže da su se razna dovikivanja događala i ranije, ali da bez obzira na to ipak nije očekivao da će nekome da padne na pamet da napravi ovakav performans. - Ne plašim se. Ja sam spreman i ozbiljno da se žrtvujem za ovu situaciju, da radim za Srbiju i da dajem maksimum - kazao je Kon. Objašnjava da je uzvikivanje: "Mengele", koji je najteži nacistički zločinac upravo zbog toga što je on bio lekar i što je izvodio eksperimente, nešto što je totalno suprotno