RHMZ: Posle hladnog jutra sutra sunčano

Danas pre 2 sata | Beta

U Srbiji će sutra posle hladog jutra, ponegde sa maglom i slabim mrazom, u toku dana biti sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do tri stepena Celzijusa, a najviša dnevna od 14 do 17 stepeni. U Beogradu će ujutro biti hladno, na širem području grada sa maglom i prizemnim mrazom, a u toku dana sunčano. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do tri stepena Celzijusa, najviša dnevna oko 15 stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti sunčano, samo u Negotinskoj Krajini oblačno i