Putin naredio punjenje evropskih skladišta gasa, dao rok do 1. novembra

Blic pre 4 sati

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je u sredu šefu "Gasproma" Alekseju Mileru da počne pumpanje prirodnog gasa u evropska skladišta čim Rusija završi punjenje svojih.

Miler je rekao na sednci Vlade koju je prenosila televizija da će "Gasprom" dostići planirani nivo od preko 72 milijarde metara kubnih gasa u domaćim skladištima do 1. novembra. On je dodao da će popunjavanje svih kapaciteta biti završeno do 8. novembra. Cena gasa ove jeseni u Evropi je dostigla rekordno visok nivo, što je dovelo do poskupljenja električne energije i ostalih energenata.