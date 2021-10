Model rada u školama naredne nedelje sličan kao do sada; Tim za škole: Nastava uživo što duže

RTV pre 6 minuta | FoNet,Tanjug

BEOGRAD - Model rada u školama naredne nedelje trebao bi da bude sproveden "vrlo slično kao i do sada", izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

On je, gostujući na TV Tanjug, rekao da roditelji ne prijavljuju školama zaraženu decu, ali i da to nije dovoljan razlog da bi moglo da se razmišlja da se škole potpuno prebace na onlajn nastavu. Kon je istakao da se glavni problem prenošenja virusa ne nalazi u školama i dodao da medicinski deo Kriznog štaba traži da kovid propusnice važe 24 sata, pa se tek onda, kaže, može razmišljati o pomeranju raspusta. "To tek treba da se raspravi na Kriznom štabu, a sastanak