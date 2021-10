5.000 dece: "Nije alarmantno"

B92 pre 2 sata | Beta

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je danas da je oko 5.000 dece školskog uzrasta zaraženo koronavirusom.

Kako navodi, to je oko 0,6 odsto i ocenio da situacija nije alarmantna. "Što se tiče obrazovnog sistema ja i dalje tvrdim da situacija po brojevim uopšte nije alaramantna, ali je tačno da dolazi do većeg broja obolevanja kod dece i do većeg broja prijema kod pedijatara", rekao je Ružić za Radioteleviziju Srbije (RTS). Ružić je rekao da je održan sastanak Tima za škole, sa medicinskim delom Kriznog štaba o merama koje bi mogle da naprave "pauzu" i kada je reč o