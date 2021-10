"Loše je; On zove lidere, preti"

B92 pre 2 sata | Tanjug

Srpski član Predsedništva Milorad Dodik rekao je danas da je dobro što Amerikanci više ne pominju članstvo BiH u NATO.

Međutim, ističe da je loše to što se specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar meša u unutrašnje političke odnose u BiH. "Poziva lidere, daje im naloge, preti. To je postao degutantan način", rekao je Dodik komentarišući jučerašnje obraćanje Eskobara Predstavničkom domu američkog Kongresa. Dodik je naveo da je Eskobar rekao i par dobrih stvari - da nema Dejtona dva i da se ne spominje članstvo u NATO. "Dobro je što podržavaju Dejton, to je sve ono