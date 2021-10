Vučić: "Već peto jutro pada broj zaraženih" VIDEO

B92 pre 2 sata | B92

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se vakcinisati sutra ili u sredu.

On se obratio novinarima posle primopredaje novog voza za velike brzine "Štadler KISS". Predsednik se osvrnuo na navode iz medija kako neki ministri ne žele da se vakcinišu protiv koronavirusa. "Verovatno ću to uraditi na sajmu. Ne znam ko nije vakcinisan u Vladi Srbije, mislim da je to izuzetno neodgovorno prema građanima. To je sve što imam da kažem", naveo je Vučić. Vučić je istakao da se nagledao i većeg licemerja. Predsednik je, takođe, prokomentarisao