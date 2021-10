Ujutru magla: Dan će početi hladno i sa mrazom, a onda nas očekuje razvedravanje i prolećne temperature

Blic pre 9 sati

U Srbiji danas ujutru hladno, uz ređu pojavu slabog mraza, a po kotlinama i duž rečnih tokova, kao i u Timočkoj Krajini magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne.

U toku dana pretezno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju jak, sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša od 14 do 19 stepeni. I u Beogradu sveže jutro, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretezno suncano i toplije. Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistocni. Jutarnja temperatura od 4 do 7, najviša oko 17 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano, samo u Negotinskoj