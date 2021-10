Ružić: Krizni štab o jesenjem raspustu iduće nedelje

Dnevnik pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD: Na sledećoj sednici Kriznog štaba koja bi trebalo da se održi početkom sledeće nedelje donećemo definitivnu odluku da li je potrebno da se produži jesenji raspust, rekao je danas resorni ministar Branko Ružić.

Ružić je istakao da je važno da se srž problema ne traži u obrazovnom sistemu, jer, tvrdi, to nije mesto gde dolazi do transmisije virusa. "Zaraženo je 0,6 odsto ukupnog broja đaka, školske populacije od 7 do 18 godina. To je mali procenat", rekao je Ružić za Tanjug. Ministar je rekao i da je siguran da će uvođenje kovid propusnica imati pozitivne efekte, ali i da je preuranjeno o tome govoriti. "Sistem je spreman i očekujemo da početkom sledeće sedmice imamo