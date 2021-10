Vučić: Neodgovorno je da neko bude lekar ili član Vlade, a da nije vakcinisan

Novi magazin pre 49 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se vakcinisati protiv koronavirusa trećom dozom u subotu ili u sredu i dodao da smatra ogromnom neodgovornošću da neko ko je član Vlade Srbije ili radi kao lekar bude nevakcinisan.

"Ja ne znam ko u Vladi Srbije nije vakcinisan, ali smatram to izuzetnom neodgovornošću prema građanima. Prema sebi imate pravo da bude neodgovorni, ali prema građanima ne. To je sve što imam da kažem", rekao je Vučić nakon promocije novih vozova za velike brzine. Vučić je rekao da smatra da je neprihvatljivo da neko bude član Vlade ili lekar a da ne primi vakcinu. "To je takav stepen neodgovornosti da nemam reči", rekao je on i dodao da će se vakcinisati u subotu