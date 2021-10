Jutarnji mraz i niske temperature tokom dana će zameniti sunce

RTS pre 2 sata

Sve do ponedeljka oblaci će ostati daleko na zapadu i severu Evrope. U Srbiji će biti sunčano, a samo u Timočkoj Krajini maglovito. Stiže i malo topliji vazduh i podiže temperaturu za 2-3 stepena. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 14 do 18 stepeni.

Jutro će danas u Srbiji biti hladno uz pojavu slabog mraza. Po kotlinama i duž rečnih tokova, kao i u Timočkoj krajini magla, koja će se ponegde zadržati i pre podne. U toku dana pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju jak sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 14 do 18 stepeni. U Beogradu bez magle, sunačno, a zahvaljujući košavi i čistije. Najviša dnevna temperatura 17