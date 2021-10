Uživajte u lepom vremenu još ovaj vikend: Prolećne temperature do ponedeljka, duvaće košava, ali onda spremite kišobrane

Kurir pre 3 sata

Uprkos sunčanom danu i pravoj prolećnoj temperaturi tokom dana, mnogi će se danas boriti sa vetrom a tu spadaju i građani Beograda, a takvi vremenski uslovi zadržaće se do ponedeljka. - Košava će duvati u Pomoravlju, Podunavlju, u Vojvodini, Beogradu i u Braničarskom okrugu - rekao je meteorolog Đorđe Đurić.

On je naglasio da se košava očekuje i u ostatku vikenda, kada će duvati umeren do jak jugoistočni vetar. Takvo vreme se nastavlja i prvoga dana naredne nedelje a najači vetar će biti na jugu Banata i na području Vršca. Meterorolog objašnjava da se ne radi ni o kakvoj posebnoj pojavi koja bi trebal izazove zabrinutost već da je sve potpuno uobičajeno. Uprkos vetru, ista temperatura će se zadržati do kraja vikenda kada se očekuje prijatno i toplo vreme od 15 do 20