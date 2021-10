Vremenska prognoza za nedelju 31. Oktobar: Danas sunčano i toplo, a pogledajte kakvo nas vreme očekuje sledeće nedelje

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

Foto: D. Balšić U toku dana u većem delu zemlje se očekuje sunčano vreme, osim u Timočkoj Krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 stepena C na jugu Srbije, do 13 stepeni C na jugu Banata, najviša dnevna od 14 do 19 C. U Beogradu će biti sunčano i vetrovito, sa umerenim, kratkotrajno i jakim jugoistočnim vetrom.