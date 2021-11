U Srbiji sutra jutro kišovito, popodne razvedravanje

Novi magazin pre 34 minuta | Beta

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično s kišom, a posle podne očekuje se razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, jugoistočni, u košavskom području povremeno jak, a u južnom Banatu i olujni. Najniža temperatura od četiri do 12, a najviša od 12 na istoku do 20 stepeni na zapadu. U Beogradu će ujutru i pre podne biti oblačno s kišom, a popodne sledi razvedravanje. Najniža temperatura će biti devet, a najviša 17 stepeni. Od srede do petka u Srbiji će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom. U subotu razvedravanje, a od nedelje će biti sunčano i malo