"Dobio sam obezbeđenje, a niko mi nije javio"

Beograd -- Član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je da nije ni znao da je dobio obezbeđenje, jer mu to niko nije javio.

"Nikada neću zaboraviti to što su demonstranti ispred moje zgrade uzvikivali. To su zabludeli ljudi koji su naopakih doživljaja svega", rekao je dr Predrag Kon govoreći o pretnjama s društvenih mreža i dolasku demonstranata ispred njegovog stana prošle nedelje On je naglasio da je dobio obezbeđenje, s tim da mu niko nije javio, nego mu je porodica rekla da je ispred policijsko vozilo. "Mimoišao sam se s njima. Da li bih izašao? Sve zavisi, ja moram da računam i na