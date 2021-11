"Premijerka tačno zna"

B92 pre 2 sata | B92

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je za medije da premijerka Srbije tačno zna da bi mere "spustile krivu".

On je rekao da insistira na merama koje je Krizni štab predlagao i da je sve to predočeno premijerki Ani Brnabić čiji stav je bio da ako to budemo stalno radili, onda ćemo neprekidno uvoditi i ukidati mere, a glavna stvar je imunizacija. Kon je rekao i da je premijerki Ani Brnabić rekao da je velika greška da se ne sprovode mere koje je medicinski deo štaba tražio, a to je deset dana zatvaranja, pomeranje radnog vremena i da se na to nadovežu kovid porpusnice. "Od