Moderna stiže sutra, na skoro 7 miliona doza samo 1.175 neželjene reakcije

BEOGRAD: Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je izjavila da je blizu sedam miliona pojedinačno datih doza vakcina u našoj zemlji i da je do sada bilo 1.175 prijava na neželjene reakcije na vakcine.

"Do juče smo imali 1.175 prijava, što je jedna na šest do sedam hiljada datih doza, zavisno od vremenskog intervala u kojima pratimo tu statistiku", rekla je Mirkovićeva za RTS. Neželjene reakcije su, kako kaže, obično one koje spadaju u očekivane i koje se javljaju na samom mestu primene, poput bola, crvenila, otoka, malaksalosti, povišene temperature i glavobolje, a više od 70 odsto tih reakcija prolazi spontano. Navodi da se Agenciji za lekove prijavljuju