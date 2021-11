Bajatović: Srbija uvozi gas dok se kvar na gasovodu u Bugarskoj ne sanira

Kurir pre 40 minuta

BEOGRAD - Srbija će danas nastaviti uvoz - dodatnih pet miliona kubnih metara gasa, a po potrebi će to uraditi i sutra, izjavio je generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i istakao da neće biti problema sa snabdevanjem domaćeg tržišta tim energentom.

On je za TV Pink kazao da je uvoz gasa dogovoren sa partnerima iz Madjarske, ali i Austrije i Ukrajine, navodeći da glavni problem nije novac za gas, već to što tog energenta nema u Evropi. Dodao je da Srbija pri uvozu nije koristila "mehanizme za pomoć, već saradjujemo u regionu", navodeći da je ; Beograd juče Sarajevu dao gas, a to će uraditi i danas. Bajatović očekuje da će kvar na gasovodu u Bugarskoj, koji je i razlog problema u snabdevanju, biti otklonjen