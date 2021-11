Dr Kon dobio obezbeđenje: Rekli su mi da je ispred marica! Svi zdravstveni radnici su poniženi u ovakvoj situaciji

Kurir pre 3 sata

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon rekao je da je dobio policijsko obezbeđenje nakon protesta antivaksera ispred njegovog stana. - Nikada neću zaboraviti to što su demonstranti protiv kovid propusnica ispred moje zgrade uzvikivali "Mengele, Mengele".

To su zabludeli ljudi koji su naopakih doživljaja svega - rekao je dr Predrag Kon govoreći još jednom o pretnjama s društvenih mreža i dolasku antivaksera ispred stana prošle nedelje. Dodao je da su to "zabludeli ljudi koji su naopakih doživljaja svega". Mimoišao sam se s njima. Da li bih izašao? Sve zavisi, ja moram da računam i na svoje zdravlje, teško da bih se uzdržao da ne izađem, još veća patnja bi to bila za moju porodicu. Mislim da je policija odradila svoj