U Srbiji do sada 1.175 prijavljenih neželjenih reakcija na vakcinu, većina očekivane

Novi magazin pre 51 minuta | Beta

U Srbiji je od početka vakcinacije protiv koronavirusa prijavljeno 1.175 neželjenih reakcija, od kojih je većina bila očekivana, rekla je danas Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska mesta Srbije (ALIMS).

"Do juče smo imali oko 1.175 prijava, što otprilike iznosi jednu na šest-sedam hiljada datih doza, zavisno od vremenskog intervala u kome bismo pratili tu statistiku", rekla je Mirković za Radio-televiziju Srbije i dodala da je do sada dato oko sedam miliona doza vakcine. Prema njenim rečima, najčešće prijavljene neželjene reakcije u one koje spadaju u očekivane i koje se javljaju na samom mestu primene vakcine, kao što su bol, crvenilo i otok, a zatim takođe