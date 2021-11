Bogdanović odigrao najbolji meč sezone, Nikola Jokić se igra na terenu, pa potpuno stao (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je svoju najbolju partiju od početka nove sezone NBA lige, i to, u pobedi Atlante protiv Vašingtona 118:111!

Bogdanović je na terenu proveo nešto više od 34 minuta i za to vreme je imao učinak od 16 poena i po šest skokova i asistencija. Prvi koš, i to trojku, ubacio je sredinom prve deonice, da bi na početku treće upisao još jednu prilikom serije Hoksa 15:0 kojom su i rešili pitanje pobednika. Tre Jang je sa 26 poena bio najefikasniji u redovima Atlante, dok je 16, kao i Bogdanović, imao Klint Kapela. s tim što je on nastavio dabl-dabl trend i zabeležio je još 12