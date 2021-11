Mali: I danas isplata 30 evra građanima Srbije

Danas pre 1 sat | FoNet

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će danas na račune oko 1,7 miliona prijavljenih građana biti uplaćeno po 30 evra, u okviru trećeg paketa ekonomske pomoći i smanjenja posledica pandemije, čime je 5,7 miliona punoletnih građana Srbije dobilo tu vrstu pomoći, saopštilo je Ministarstvo.

Mali je gostujući na TV Hepi podsetio da građani mogu očekivati i uplatu 20 evra u decembru, za šta prijavljeni za pomoć od 30+30 evra ne moraju ponovo da se prijavljuju, a da će prijave biti otvorene samo za one koji se nisu prijavili u maju, kao i za one koji su u međuvremenu ispunili uslove za naknadnu prijavu. On je najavio da će danas saopštiti detalje o projektu izgradnje metroa u Beogradu, a prethodno će imati sastanak radne grupe i biće potpisan ugovor sa