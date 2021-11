Za Srbiju odnosi sa Crnom Gorom i susedima, od suštinskog značaja

Politika pre 1 sat

Za Srbiju su odnosi sa Crnom Gorom, kao i sa svim susedima, od suštinskog značaja, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. „Za Srbiju su odnosi sa Crnom Gorom, kao i sa svim susedima, od suštinskog značaja.

Postoji obostran interes za revitalizaciju infrastrukture koja nas povezuje, a posebnu važnost pridajemo razvoju ekonomskih odnosa”, napisao je Vučić na instagram profilu „budućnostsrbije”, uz fotografije sa sastanka. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Nakon razgovora sa predsednikom Srbije, Krivokapić se sastao i sa premijerkom Anom Brnabić, a u toku dana razgovaraće i sa predsednikom parlamenta Ivicom Dačićem.