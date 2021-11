Meloun: Kada Jokić izađe, sve se raspadne

B92 pre 4 sati | B92

Trener Denvera Majk Meloun zabrinut je zbog Nikole Jokića, koji na početku sezone već ima ogromnu minutažu.

Srpski centar je i u porazu od Memfisa bio glavni akter, ali nije uspeo da bude heroj na kraju, pošto je promašio šut za produžetak. Jokić je za 35 minuta na parketu ubacio 34 poena (11/20 iz igre, 2/5 za tri) uz stoprocentni učinak sa linije za slobodna bacanja (10/10). "Svaki put kada Jokić izađe, sve se raspadne. Svake večeri. Otišao sam do njega u četvrtoj četvrtini i pozvao ga. Pogledao me je u smislu 'Već?'. Saosećam s njim. Ovim tempom biće iscrpljen do