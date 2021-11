Rama: Svi pozivamo Kosovo da se priključi Otvorenom Balkanu, probleme rešavati u okviru dijaloga

Beta pre 1 sat

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je danas u Beogradu da Albanija, Srbija i Severna Makedonija pozivaju Kosovo da se priključe Otvorenom Balkanu, a da neslaganja treba rešavati u dijalogu.

"Tri zemlje bez ikakve razlike pozivaju Kosovo da dođu da rade sa nama. Kada je reč o neslaganjima to se rešava u dijalogu", rekao je Rama novinarima u Plati Srbija.

Dodao je da će svima biti bolje ako se u inicijativu uključi svih šest zemalja Zapadnog Balkana.

Rama: Danas su nam u fokusu bili ljudi koji će imati benefita od Otvorenog Balkana

Premijer Albanije Edi Rama izjavio je u Beogradu da su na današnjem sastanku u okviru inicijative Otvoreni Balkan u fokusu bili ljudi, poljoprivrednici, kompanije i studenti koji trpe zbog povećane kontrole na granicama.

Dodao je da je čitav fokus sastanka bio na suštini inicijative - kako da ekonomije u regionu rastu i razvijaju se.

"Ja sam ovde zbog ekonomskih interesa Albanije koji su direktno ojačani pod uticajem Otvorenog Balkana", rekao je Rama nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i potpredsednikom Vlade Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim.

Privrednici iz tri zemlje, sa kojima su ranije danas imali sastanak, podržali su inicijativu i zatražili od lidera da političke odluke budu vidljive na granicama, naveo je Rama.

"Nije moguće da dođete do granice u petak uveče i čekate do ponedeljka da izvezete mleko, to znači da će se ono do ponedeljka pretvoriti u jogurt", rekao je Rama.

Dodao je da pozivaju sve ostale zemlje Zapadnog Balkana da se priključe inicijativi i da argumente protiv inicijative u BiH, Crnoj Gori i na Kosovu ne smatra razlozima.

"Ponovili smo svima koji se ponašaju kao da ne razumeju, ne razumeju, ili čak ne žele da razumeju da je Otvoreni Balkan otvoren, on je sveinkluzivan i pripada svima, on ne pripada samo Albaniji, Srbiji i Severnoj Makedoniji, ali ni Albanija, ni Srbija, ni Severna Makedonija koje su odlučile da napreduju neće da čekaju sve druge. Da li smo mi glupi da dozvolimo da sav ovaj potencijal bude gurnut po strani i da se pravimo da ne postoji", rekao je on i dodao da inicijativa nije nikakva zavera već vapaj ekonomja i svih koji žele da se kreću.

Na sastanku su se dogovorili, kako je naveo, da zauzmu zajednički stav kada je reč o Evropskoj uniji rekavši da razumeju probleme u bloku, ali da u međuvremenu neće odustajati od zalaganja da unapređuju svoje zemlje.

Kako je naveo primećen je rast broja turista u Albaniji iz Srbije za 63 odsto i iz Severne Makedonije za 22 odsto i dodao da ti brojevi direktno utiču na ekonomiju te zemlje te da se nada da će oni rasti.

Rama se danas u Beogradu u okviru inicijative Otvoreni Balkan sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potpredsednikom Vlade Severne Makedonije Nikolom Dimitrovim, privrednicima iz te tri zemlje i predstavnicima Atlantskog saveta.

Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koja uključuje Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju, ranije poznata kao mini-Šengen.//

(Beta, 11.04.2021)