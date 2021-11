Toplo, oblačno i vetrovito: Uveče i tokom noći jaki pljuskovi, ponegde i do 40 mililitara kiše

Blic pre 2 sata

U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno oblačno, toplo, suvo i vetrovito.

Od sredine dana očekuje se jače naoblačenje sa severa i zapada, a do kraja dana i u toku noći proširiće se na ostale krajeve uslovljavajući mestimično kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče i tokom noći doći će do jačanja intenziteta padavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima, pa se očekuju lokalni pljuskovi i obilnije količine padavina, od 20 do 40 mm, ponegde i više. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u košavskom području