Kon: Antisemitske poruke nisam nikada očekivao u Srbiji

RTS pre 43 minuta

Na zgradi u kojoj živi epidemiolog Predrag Kon jutros je osvanuo natpis "Kon = Mengele", što je poslednja u nizu antisemitskih poruka koje epidemiolog dobija od protivnika vakcinacije i protivepidemijskih mera.

Poruka na zgradi je uznemirila ne samo njegovu porodicu već i komšije, a dr Predrag Kon kaže da je to jasna poruka njegovih neprijatelja i onih koji ih podržavaju i podstrekuju, na ovaj ili onaj način, kroz razne emisije. Te poruke su, ističe, veoma opasne i jasan poziv na linč. "Nekome je to šala. Posebno onima koji gledaju sa strane i navijaju. Meni to nije šala, i nije nikome ko je pripadnik jevrejskog naroda. Ta mešavina antisemitizma koja se dešava je nešto