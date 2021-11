Kineska nuklearna trijada: Pentagona upozorava na rast atomske moći Pekinga

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: Pang Xinglei/Xinhua via AP Kako se navodi u izveštaju Pentagona, Kina je verovatno već stvorila nuklearnu trijadu sa balističkom raketom koja može da nosi nuklearno punjenje i unapredila je nuklearni potencijal na kopnu i na moru.

Pentagon je time značajno revidirao svoju procenu o planovima Kine da poveća svoj arsenal nuklearnog oružja narednih godina, navodeći da bi Peking mogao da ima 700 bojevih glava do 2027. godine, a do 2030. možda čak i 1.000. Iako su te brojke značajno manje nego što su trenutni nuklearni kapaciteti SAD, koje imaju 3.750 bojevih glava, one predstavljaju veliku promenu u američkoj proceni u odnosu na prošlu godinu, kada je Pentagon upozorio da će Kina do kraja ove