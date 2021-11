Ukrao: 120.000 dinara Opljačkao kuću dok je vlasnica bila na lečenju

Večernje novosti pre 9 sati | V. M.

Foto Depositphotos On se sumnjiči da je, u toku noći između 24. i 25. oktobra, u Badovincima ušao u kuću žene koja je bila na bolničkom lečenju i iz spavaće sobe ukrao 120.000 dinara, ostavljenih ispod jastuka.

Takođe se sumnjiči i da je, 23. oktobra, u večernjim satima, provalio u jedan lokal u Badovincima, gde ga je zatekao vlasnik, nakon čega je pobegao. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva Šapcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.