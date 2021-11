Poznato protiv koga Đoković igra u četvrtfinalu Pariza

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Amerikanac Tejlor Fric protivnik je Novaka Đokovića u četvrtfinalu Mastersa u Parizu ppošto je u 3. kolu pobedio Britanca Kamerona Norija sa 2:0 (6:3, 7:6)

U početnom setu, 26. teniser sveta uspeo je da oduzme servis desetom nosiocu u šestom gemu za 4:2 i to mu je bilo dovoljno da osvoji set sa 6:3. U drugom setu, Amerikanac je stekao veliku prednost od 5:1 u taj-brejku i to nije mogao da propusti, dobio je taj deo igre sa 7:3. Fric i Đoković će se u petak sastati po peti put. Sva četiri duela do sada dobio je Đoković, od togam dva puta ove godine. Prvo je slavio u februaru na Australijan openu u onom meču kada je