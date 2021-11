Vučić: Od Beograda do Golupca 2024. za 70 minuta

RTS pre 46 minuta

Radovi na izgradnji brze saobraćajnice Požarevac - Golubac počeli su kod petlje Požarevac, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Poručio je da će građani, kada taj projekat bude gotov 2024. godine, moći da stignu od Beograda do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, a do Golupca za 70 do 75 minuta.

Aleksandar Vučić je u razgovoru sa kineskim izvođačima kazao da će prva deonica biti završena do kraja 2023. godine. Istakao je da će brza saobraćajnica biti važna za povezivanje tog dela zemlje sa Beogradom i drugim gradovima. Takođe, naveo je da će se ta brza saobraćajnica nadovezati na Dunavsku magistralu, gde se već radi obnova. Do kraja ove godine biće završena obnova dela Dunavske magistrale od Kladova do Donjeg Milanovca, a do juna druga deonica od Donjeg