Preokret Đokovića za finale Pariza i istoriju!

B92 pre 4 sati | B92

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u svoje 54. finale Mastersa, ali i osigurao prvo mesto na kraju godine.

On je u Parizu savladao Poljaka Huberta Hurkača posle preokreta – 3:6, 6:0, 7:6. Novak će u nedelju, u finalu, igrati protiv boljeg iz duela Medvedev – Zverev, kada će pokušati da stigne do sedme titule u Bersiju. Srpski teniser ispisao je istoriju, obezbedivši prvo mesto na kraju sezone, sedmi put u karijeri. On je tako na večnoj listi prestigao Pita Samprasa, koji je najbolji na svetu bio od 1993. do 1998. godine. Početak duela bio je izuzetno miran, a brejk