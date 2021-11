Stampedo na koncertu Travisa Skota - poginulo najmanje osam ljudi

B92 pre 1 sat | Tanjug

Najmanje osam osoba je poginulo, a nekoliko desetina je povređeno u stampedu, koji je nastao na otvaranju muzičkog festivala Astrovorld u Hjustonu, u saveznoj američkoj državi Teksas, javljaju lokalni mediji pozivajući se na navode vlasti.

Do nesreće je došlo oko 21 čas po lokalnom vremenu, kada je masa ljudi počela da se probija do glavne bine, tokom nastupa američkog repera Trevisa Skota, navode mediji. Najmanje 17 osoba prebačeno je u bolnice, od kojih je 11 imalo srčani udar, prenosi Glas Amerike. Lokalni mediji prenose da je reper Skot više puta napravio pauzu tokom nastupa, koji je trajao 75 minuta, pošto je primetio da su pojedini ljudi ispred bine uznemireni, prenosi Rojters. On je zatražio