Uživo: Đoković siguran, brejka ni na vidiku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Huberta Hurkača u polufinalu Mastersa u Parizu.

Srpski as je u prestonicu Francuske došao kako bi osvojio šestu titulu u Bersiju, ali i da bi obezbedio prvo mesto na kraju sezone, što bi mu pošlo za rukom sedmi put u karijeri. Ulaskom u finale to bi i potvrdio, pošto je malo verovatno da će Medvedev igrati u Stokholmu naredne sedmice, te uz to osvojiti Pariz i Torino (bez ijednog poraza). Rus se, inače, od 16.30 sastaje sa Aleksandrom Zverevom, u drugom polufinalnom okršaju. Inače, Đoković i Hurkač su se do sada