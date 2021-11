Pronašli pištolj: U Leskovcu uhapšen mladić (21), policajci ga zatekli na parkingu i prilikom pretresa pronašli oružje

Blic pre 2 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su B.

K. (21) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je na jednom parkingu u gradu zatekla osumnjičenog i prilikom pretresa, u kaseti automobila koji on koristi pronašla i oduzela jedan pištolj bez metaka. Osumnjičenom je po ovlašćenju višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom