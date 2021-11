Jovanović (NADA): Zemlji potreban predsednik koji neće deliti narod kao što Vučić čini

Danas pre 49 minuta | Beta

Kandidat koalicije NADA za predsednika Srbije Miloš Jovanović izjavio je da je zemlji potreban predsednik koji neće deliti narod kao što to radi aktuelni predsednik Aleksandar Vučić, saopšteno je danas.

Jovanović za Radio-televiziju Vojvodine (RTV) rekao da bi on kao predsednik Srbije „sabirao ljude oko opšteg interesa“ i da ne bi tolerisao afere. „Kada bih bio predsednik ne bih delio narod kao što to radi današnji predsednik Srbije. Ne bih se obraćao novinarima sa ‘ej, stručnjak’, jer to ne priliči predsedniku Republike“, naveo je on. Kako je dodao, da je on predsednik ne bi moglo da se dogodi da postoji afera poput Savamale. „A da neko to ipak uradi, dao bih sve