Hapšenje zbog šest teških krađa

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu intenzivnim radom rasvetlili su šest krivičnih dela teška krađa na naročito opasan ili drzak način i uhapsili D. P. (1985) zbog postojanja osnova sumnje da je učinio navedena krivična dela.

Kako se sumnja, on je u više navrata od aprila do oktobra ove godine oštećenima krao torbe i novčanike, na taj način što im je prilazio s leđa i koristeći njihovu nepažnju otimao navedene predmete sa ramena i iz ruku, saopštio je MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.