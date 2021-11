VIDEO: Najmanje osam mrtvih i više povređenih na muzičkom festivalu u Hjustonu

Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

U paničnom metežu na muzičkom festivalu u Hjustonu, na jugu SAD, osam osoba je poginulo i nekoliko je povređeno, saopštile su danas lokalne vlasti.

"Publika je počela da se kreće ka prednjem delu bine. To je stvorilo paniku koja je rezultirala povredama", saopštila je vatrogasna služba. Vatrogasna služba je navela da je 17 osoba prebačeno u bolnicu, među kojima su neki doživeli srčani udar. As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were