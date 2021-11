Uhapšen zbog pištolja bez dozvole: Leskovačka polcija privela osumnjičenog

Večernje novosti pre 45 minuta | Tanjug

Foto Depositphotos Policija je na jednom parkingu u gradu zatekla osumnjičenog i prilikom pretresa, u kaseti automobila koji on koristi pronašla i oduzela jedan pištolj bez metaka. Osumnjičenom je po ovlašćenju višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu, navodi se u saopštenju. ZAPRATITE NPORTAL NA FEJSBUKU