Mentalna snaga i moć! Pogledajte tenisku magiju Novaka kojom je razbio Hurkača u 2. setu (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković od 14 sati igra polufinalni duel Mastersa u Parizu protiv Huberta Hurkača.

Dva poptuno različita seta viđena su u ovom duelu. Tako je Novak u prvom setu dozvolio Hurkaču da se razigra, osvoji brejk i set, a onda je zaigrao onako kako ume i sa tri vezana brejka osvojio set sa 6:0. Pogledajte na koji način je Novak došao do drugogo brejka u setu. Is there anything @DjokerNole can’t do? Spoiler: Answer is no 😱 pic.twitter.com/6Zs1GWY0DC — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 6, 2021