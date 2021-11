Katastrofalni Vestbruk – 1/13 iz igre i 6 izgubljenih lopti plaćeno je 539.000 $

B92 pre 4 sati | B92

Rasel Vestbruk došao je u Los Anđeles Lejkerse kao ogromno pojačanje, ali za sada igra katastrofalno.

Prosečno beleži 19 poena uz 8,5 skokova i 7,9 asistencija, uz šut iz igre 43,7 odsto i za tri poena 30,5%. Međutim, Vestbruk je trenutno mnogo pogubniji po Lejkerse nego što to pokazuje statistika, a ne uspeva da bude koristan po tim ni kada nema Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa. Štaviše, u meču u kojem je on trebalo da bude lider ekipe zbog izostanka LBJ i AD, on je odigrao sramotno. Za 29 minuta na parketu šutirao je katastrofalnih 1/13 iz igre i izgubio 6