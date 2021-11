Vučić: Nismo doneli najpametnija rešenja u borbi protiv epidemije korona virusa

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas na Beogradskom sajmu treću dozu vakcine protiv korona virusa i ponovo apelovao na građane da se vakcinišu.

On je kazao da preuzima deo krivice što država nije, kako je rekao, na vreme donela najpametnija rešenja u borbi protiv epidemije.

"Mogli smo da uradimo a da ne bude suprotno Ustavu da vakcinisane besplatno lečimo, a da nevakcinisane takođe besplatno lečimo, ali samo do visine uplaćenih zdravstvenih doprinosa na godišnjem nivou, a ostalo da bude plaćeno. To bi bilo apsolutno fer. Na žalost, nisam se toga na vreme setio ili smo suviše verovali u savest i odgovornost ljudi. To je sad propalo i ne može više da bude provedeno u delo", kazao je Vučić.

Dodao je da u proseku zdravstveni doprinosi na godišnjem nivou iznose 500-550 evra što je kako je rekao, nešto manje od troškova jednog dana bolničkog lečenja.

"Da smo to uradili imali bismo bolje rezultate u vakcinaciji, ali sad možemo samo da apelujemo na građane da se vakcinišu", rekao je predsednik Srbije.

Najavio je da će zdravstveni radnici dobiti najveće povećanje plata u 2022. godini kao i da se razmišlja o dodatnoj nagradi za medicinare koji su podneli najveći teret borbe protiv epidemije.

Na Balkanu postoji tajkunsko-kriminalni savez koji mora da sruši Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da na Balkanu postoji "tajkunsko-mafijaško-kriminalni savez" koji kako je rekao, mora da sruši Srbiju.

Vučić je kazao da u tom savezu ima ljudi iz Srbije, "okupiranih delova" zemlje kao i iz drugih država, uključujući i one sa Zapada koji su priznali nezavisnost Kosova i rade na razvlašćivanju Republike Srpske.

"Šta ćete da kažete kad je glavna vest da je Srbija ubedljivo najuspešnija u privlačenju direktnih stranih investicija jer više od 60 odsto ukupnih investicija u regionu je u Srbiji. Oni nisu verovali da Srbija može ovako brzo da se podigne posle razaranja 90-ih godina, a posebno posle 2000. godine. Nikome od njih ne treba ekonomski jaka Srbija. Za njih će samo uništena Srbija biti dobra, demokratska Srbija", rekao je Vučić na Beogradskom sajmu gde je primio treću dozu vakcine.

Kazao je da je prethodnih dana, u medijima u regionu koje kako je naveo, kontrolišu "Dragan Đilas i Dragan Šolak", bio optuživan za ratne zločine, za navodno prebijanje ratnih zarobljenika u Petrinji 1991. godine.

"U tom mestu nikad u životu nisam bio a u avnojevskoj Hrvatskoj nisam bio od početka rata 1991. do 1995. godine. Kad su shvatili da je to lako i jednostavno dokazati, prestali su sa tom pričom. Posle su počeli sa pozivima da budu zamrznuti moji računi u inostranstvu a ja nemam niti sam ikad imao ijedan račun van Srbije. Nisam ja Đilas ili Šolak", kazao je Vučić.

Upitan za odluku crnogorskih vlasti da njegovom najstarijem sinu Danilu ukinu zabranu ulaska u tu zemlju, Vučić je rekao da nije ni znao za tu meru iako je kako je rekao, bilo natpisa u štampi o tome.

"Moguće je da su to uradili jer je jednom ili dvaput prisustvovao litijama u Crnoj Gori ili je to možda bio najbolji način da pokažu kako će se odnositi prema predsedniku Srbije. Nikad ni ja ni moj sin nismo dobili zvanično objašnjenje", rekao je Vučić.

Molim da mi zamrznu račune u inostranstvu, niti imam imovinu niti račune

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom toga što Srbija nije među zemljama pozvanim na onlajn Samit za demokratiju koji organizuje predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden, da "svako ima pravo da ocenjuje tuđu demokratiju na način na koji hoće".

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara nakon primanja vakcine protiv korona virusa na Beogradskom sajmu rekao da "svako ima pravo da bira koga će da pozove".

On je rekao da je dokaz optužbi za korupciju protiv njega to što se "trudio da nabavi respiratore", kao i da to "nije dokaz nikakve korupcije" već njegove borbe.

Povodom zahteva grupe američkih kongresmena koji su od predsednika SAD Džozefa Bajdena zatražili da razmotri uvođenje sankcija onima koji destabilizuju Zapadni Balkan i optužili predsednika Srbije "da je produbio korupciju i da vrši pritisak na medije", Vučić je rekao da je "Srbija stabilizujući faktor na Balkanu".

Vučić je rekao da je taj zahtev potpisalo nekoliko kongresmena iz Demokratske stranke, te da je on "jednopartijski", a da će se videti "koliko će kongresmena da potpiše "srpsku" rezoluciju u narednih mesec dana".

On je rekao da se ne plaši zamrzavanja imovine i računa u inostranstvu "jer ih nema".

"Molim ih da mi zamrznu imovinu u inostranstvu. Meni ne možete da nađete nijedan račun. Nemam nijedan račun van ove zemlje, ne mogu da ga zamrznu, niti imam pare niti imam račune", rekao je Vučić.

Sa Hrvatskom zajedno radimo na rešavanju sudbine nestalih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija zajedno sa Hrvatskom radi na nekoliko lokacija za koje se pretpostavlja da na njima ima stradalih Srba i Hrvata, koji se vode kao nestali.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara nakon primanja vakcine protiv korona virusa na Beogradskom sajmu, rekao da je to "najvažnije civilizacijsko i humanitarno pitanje", da do sada nije bilo "velikih rezultata", ali da se "nada pomaku".

Prema njegovim rečima, među nestalima ima više Srba nego Hrvata, dok Hrvatska tvrdi suprotno, jer je među građane čiji nestanak istražuje ubrojala i Srbe koji "nisu želeli da žive u Hrvatskoj".

On je na pitanje da prokomentariše stav opozicije prema rešavanju problema na Kosovu i Metohiji rekao da iz opozicije pokušavaju da problem svedu na "optuživanje Srba", i da je "oprobani recept da su svi Srbi na severu Kosova kriminalci".

//

(Beta, 11.07.2021)