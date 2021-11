Vučić primio treću dozu vakcine: Nismo na vreme doneli najpametnija rešenja u borbi protiv korone

Radio 021 pre 6 minuta | FoNet, Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je na Beogradskom sajmu treću, buster dozu vakcine protiv korona virusa.

On je zamolio građane da se vakcinišu. Vučić je zahvalio medicinskim radnicima na njihovom radu i odgovornom ponašanju. On je kazao da preuzima deo krivice što država nije, kako je rekao, na vreme donela najpametnija rešenja u borbi protiv epidemije. "Mogli smo da uradimo a da ne bude suprotno Ustavu da vakcinisane besplatno lečimo, a da nevakcinisane takođe besplatno lečimo, ali samo do visine uplaćenih zdravstvenih doprinosa na godišnjem nivou, a ostalo da bude