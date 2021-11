Velika anketa na tviteru: Ilon Mask ima pitanje za svoje pratioce - Da li da prodam 10 odsto svojih akcija kompanije Tesla

Večernje novosti pre 10 sati | Tanjug

Foto: EPA - Mnogo se u poslednje vreme govori o nerealizovanim dobicima koji su sredstvo za izbegavanje poreza, pa predlažem da prodam 10 odsto mojih akcija Tesle - napisao je Mask u tvitu, prenosi Rojters.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock. Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021 On je takođe naveo da će se pridržavati rezultata ankete, kakvi god da budu. Maskovi komentari dolaze nakon predloga u američkom Kongresu da se oporezuje imovina milijardera kako bi se pomoglo u plaćanju socijalnog i klimatskog programa predsednika DŽozefa Bajdena. Mask, jedan od