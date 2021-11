Vremenska prognoza za nedelju, 7. Novembar: Vreme danas donosi promenu koju smo dugo čekali

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: K. Mihajlović Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, na severu krajem dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 13 na severu do 20 stepeni na jugoistoku. Uveče naoblačenje sa severa, u Vojvodini mestimično sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu ujutro umereno do potpuno oblačno sa maglom, u toku dana postepeno razvedravanje i toplije. Vetar slab, južni i jugoistočni, krajem dana