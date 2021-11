"Delta plus soj je sigurno u Srbiji"

B92 pre 1 sat | Beta

Komandant vojne bolnice na Karaburmi Ivo Udovičić izjavio je da je od kraja avgusta do danas ta bolnica puna.

Kako je rekao, na lečenju su samo pacijenti sa teškim oblikom infekcije. Udovićić je rekao da je "samo juče" otpušteno sedam pacijenata, a primljeno 10. "Na Intenzivnoj nezi je 15 pacijenata od toga je dvoje vakcinisano, i to su stariji pacijenti", rekao je Udovičić. On je dodao da najmlađi pacijent ima 27 godina i da nije vakcinisan, pošto je "mislio da ima jak imunitet". Udovičić je ocenio da je novi soj koronavirusa - delta plus, sigurno došao u Srbiju, jer se