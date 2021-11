Kon: "Da su me izgazili, bolje bi mi bilo nego to što su napisali"

B92 pre 10 minuta | Beta

Epidemiolog Predrag Kon ocenio je danas da u narednih nedelju dana može da se očekuje blagi pad broja novoobolelih od koronavirusa.

"Medicinski deo Kriznog štaba neće odustati od restriktivnijih mera dok se broj novozaraženih ne spusti na bezbedan nivo", rekao je Kon za TV Pink. Epidemiolog ističe da će kovid propusnice, koje će od danas biti na snazi od 20 sati umesto od 22 sata, dovesti do blagog pada novozaraženih u narednih nedelju do dve. Kon je ponovio da je medicinski deo Kriznog štaba tražio potpuno zatvaranje na 10 dana, jer bi to, kako kaže, dovelo do naglog pada broja novozaraženih i